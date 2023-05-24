Дилеры рассказали о перспективах рестайлинговой LADA Vesta

Флагманская LADA Vesta возвращается в продажу спустя более года с момента приостановки ее производства. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, поможет ли это АВТОВАЗу увеличить рыночную долю, которая в 2023 году стала снижаться, в том числе из-за проблем с комплектующими.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Решетникова, за счет доступной стоимости рестайлинговая версия LADA Vesta должна попасть в список автомобилей, которые можно приобрести в рамках госпрограммы льготного кредитования, что может положительно отразиться как на продажах самой модели, так и на общих объемах реализации АВТОВАЗа. Сам автоконцерн планирует в 2023 году выпустить до 100 тыс. обновленной LADA Vesta в случае, если на автомобиль будет высокий спрос.

В свою очередь, директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский отмечает ограничение в продаже на сегодняшний день – возможные неритмичные поставки из-за санкционного давления. По его мнению, всё, что произведут и поставят, будет реализовано благодаря популярности модели у потребителей. Выход LADA Vesta, несомненно, приведет к увеличению доли рынка АВТОВАЗа.

«Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АВТОВАЗу серьезно увеличить свою долю. Всё-таки причины ее снижения – это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж LADA, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно, если автовазовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

О том, какие модели станут основными конкурентами рестайлинговой LADA Vesta, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ