ГАЗ выпустит 12-тонную модификацию автомобиля «Валдай»

Горьковский автозавод создал тяжелую версию грузовика «Валдай», премьера которого ожидается осенью этого года. Флагманская модификация будет иметь полную массу 11990 кг, чтобы машина могла ездить по федеральным магистралям, не оплачивая пройденный километраж через систему «Платон», пишет портал Quto.ru. В качестве опции перевозчикам будет предложена удлиненная кабина, оборудованная закабинным спальным отсеком.

Чтобы нарастить тоннаж, инженерам пришлось полностью пересмотреть агрегатную базу. Дальнобойный «Валдай 12» оснащен силовой линией, аналогичной автобусам ПАЗ: у пассажирского «Вектора Next» грузовик позаимствовал 4,5-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с., 6-cтупенчатую механическую коробку передач и задний мост. При наличии заказов Горьковский автозавод готов оснащать «Валдай 12» 6-диапазонной автоматической трансмиссией собственной разработки, хотя российские перевозчики традиционно предпочитают «механику».

Стоит добавить, что семейство «Валдай» можно признать одним из самых высоколокализованных грузовых автомобилей на российском рынке. Ведь даже кабина сваривается силами Горьковского автозавода. Главный конкурент, бескапотный КамАЗ «Компас» (в девичестве JAC) продлжает во многом оставаться продуктом китайского автопрома.

Как ранее сообщал «АВТОСАТ», Горьковский автозавод перевел грузовичок «Валдай» на новый двигатель и увеличил грузоподъемность. В связи с тем, что полная масса выросла на 790 кг до 7,5 тонны, а грузоподъемность – на 840 кг (до 4628 кг), с 2023 года модель будет называться не «Валдай Next», а «Валдай 8».

Поскольку «Валдай» создан на платформе тяжелого «ГАЗона Next», вносить изменения в шасси не пришлось. А вот о комфорте водителя позаботились: рычаг стояночного тормоза сместили на 170 ми назад, чтобы передние кресла можно было использовать для отдыха. Появится и новая опция – полноценная кабина с заводским «спальником».

Более детально ситуацию на рынке коммерческой техники обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

Фото: Quto.ru