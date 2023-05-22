Татарстан лидирует по продажам седельных тягачей в России

В рамках подготовки к конференции автобизнеса «ComAuto – 2023» эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг российских регионов с наибольшими продажами седельных тягачей.

По итогам четырех месяцев 2023 года возглавляет его Татарстан, в котором за этот период было реализовано 886 новых тягачей. По этому показателю республика опережает Москву и Московскую область (879 и 613 шт. соответственно).

За пределами первой тройки оказываются Краснодарский (564 шт.) и Красноярский (381 шт.) края. Кроме них, в ТОП-10 субъектов РФ по объемам продаж новых седельных тягачей попадают Ростовская область (377 шт.), Санкт-Петербург (351 шт.), Нижегородская область (328 шт.), Челябинская область (325 шт.) и Свердловская область (314 шт.). В каждом из оставшихся регионов с января по апрель нынешнего года было реализовано менее 300 тягачей.

Более детально ситуацию на рынке коммерческой техники эксперты агентства «АВТОСТАТ» обсудят на конференции автобизнеса «ComAuto – 2023», которая состоится 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ