Производители грузовиков «Урал» и БАЗ попали под санкции США

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США опубликовало очередную версию списка предприятий, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. В документе 69 новых российских компаний, в том числе два автопроизводителя: «Урал» и Брянский автомобильный завод.

Как пишет портал Motor.ru, резиденты США не имеют права сотрудничать с фирмами, попавшими под санкции. Есть риски и для компаний с юрисдикцией других стран: увеличивается вероятность попасть под вторичные санкции. Предприятия под санкциями ограничены в возможностях международной торговли.

Под санкции Евросоюза завод «Урал» попал еще полгода назад, а ограничения в отношении Брянского автомобильного завода ранее вводили власти Канады. Впрочем, включение обоих предприятий в санкционные списки США выглядит формальностью. Российские автопроизводители уже давно ведут работу над санкционно-устойчивыми грузовиками. Так, в апреле был впервые представлен полноприводный БАЗ-S36A11. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л.с. Готовится к расширению линейки грузовиков и «Урал»: на подходе полноприводный вездеход с грузоподъемностью 4 тонны, пружинной подвеской и автоматической коробкой передач.

Напомним, главный российский производитель грузовиков – КАМАЗ – попал под санкции ещё год назад, когда Минфин США включил концерн, его главу Сергея Когогина, а также дочерние одноименную лизинговую компанию, НЕФАЗ (50,01%) и Тутаевский моторный завод (ТМЗ; 64,43%) в SDN-list. КАМАЗ является лидером по объему санкционных ограничений в российском автопроме – уже под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании. В SDN-list из отрасли до этого была включена только «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски. В отличие от санкций ЕС, ограничения США имеют экстерриториальное применение.

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Фото: Минпромторг РФ