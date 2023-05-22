На российский рынок выходит легкий грузовик «Компас 5»

Компания «Тракс Восток Рус», официальный производитель и дистрибьютор среднетоннажных грузовых автомобилей семейства «Компас», представила новый легкий грузовик «Компас 5». Производство модели на заводе «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах началось весной 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Поскольку для управления новым «Компас 5» достаточно водительского удостоверения категории B, модель будет востребована не только транспортными компаниями, но и частными предпринимателями. «Компас 5» полной массой до 3,5 т позволит двигаться по дорогам общего пользования и заезжать на территории, на которых запрещено движение тяжелых грузовых автомобилей.

На «Компас 5» полной массой до 3,5 т устанавливаются 4-цилиндровые 2,2-литровые дизельные двигатели КАМАЗ-580 мощностью 122 л.с. с крутящим моментом 320 Нм, а также 5-ступенчатая механическая коробка передач. Машина оснащается гидравлической тормозной системой с передними дисковыми и задними барабанными механизмами, а также системой помощи при трогании на подъем. В стандартную комплектацию «Компас 5» входят галогеновые фары, система круиз-контроля, моторный тормоз, центральный замок, фильтр грубой очистки топлива с датчиком воды и подогревом.

Напомним, первые грузовые автомобили «Компас» сошли с производственного конвейера «Тракс Восток Рус» в июле 2022 года. Помимо «Компас 5», на данный момент в Набережных Челнах на заводе «Тракс Восток Рус» налажено производство новых «Компас 9» полной массой 9500 кг, «Компас 12» полной массой 11990 кг с возможностью установки различных вариантов надстроек. В зависимости от того, какие транспортные задачи стоят перед клиентом, на шасси «Компас» могут быть установлены рефрижераторный, изотермический или промтоварный фургоны, бортовая платформа, КМУ, эвакуатор, мусоровоз, топливозаправщик, самосвальный кузов, мультилифт и пр.

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Фото: «Тракс Восток Рус»