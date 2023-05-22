В Азербайджане наладят сборку легких коммерческих автомобилей Sollers

Компании «Соллерс» и «Азермаш» 19 мая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия «Азермаш» в Республике Азербайджан с использованием комплектующих, импортируемых из России. В соответствии с меморандумом стороны также договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей и обмену специалистами по промышленной сборке автотранспортных средств между Россией и Азербайджаном, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS).

Фото: «Соллерс»