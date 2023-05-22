За третью неделю мая в России было продано около 5 тысяч новых автомобилей LADA

Отечественный бренд LADA остается лидером российского рынка. Так, по итогам третьей недели мая (20-я в 2023 году) в нашей стране было реализовано 4939 новых легковых и легких коммерческих машин LADA, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Наибольшей популярностью у россиян по-прежнему пользуются автомобили семейства Granta, продажи которых на прошлой неделе составили 3438 единиц. Помимо них, было реализовано еще и 76 коммерческих «грант».

Также за отчетный период было продано 692 внедорожника LADA Niva Travel и 637 – LADA Niva Legend. Оставшиеся 96 штук – это распродаваемые дилерами остатки автомобилей семейств Vesta, Largus и XRAY.

Среди регионов наибольший объем реализации автомобилей LADA по итогам третьей недели мая пришелся на Татарстан – 280 экземпляров. Второе место занял Башкортостан (246 шт.), на третьем – Самарская область (239 шт.). Отметку в 200 машин преодолел и Краснодарский край (232 шт.).

В ТОП-10 субъектов РФ с наилучшими продажами LADA также попали: Московская область, Ростовская область, Москва, Свердловская область, Челябинская область и Пермский край. В каждом из этих шести регионов объемы реализации составили от 150 до 160 автомобилей.

Во сколько обходится содержание LADA? Об этом можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ