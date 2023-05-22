Кроссоверы «Москвич» продолжают пополнять российские таксопарки

Московский автомобильный завод «Москвич» и группа компаний People&People подписали соглашение о сотрудничестве и приобретении автомобилей для сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил». По условиям соглашения завод «Москвич» передаст 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» с автоматической трансмиссией CVT в комплектации «Стандарт». Большая часть автомобилей поступит в парки уже в этом году и будет работать в сервисах такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» по всей стране, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечает генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин, количество автомобилей «Москвич» в сервисах такси и каршеринга постоянно увеличивается.

Напомним, в феврале 2023 года «Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях о поставке для такси и каршеринга 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3». А в апреле стороны также договорились о поставке 2 тыс. электромобилей «Москвичи 3e» для таксопарков-партнеров Яндекс.Такси. Как отмечается, это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга в этом году. Кроме того, в апреле кроссоверы «Москвич 3» появились в столичном каршеринге BelkaCar и уже доступны пользователям для аренды.

Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в апреле на российском рынке было продано 473 автомобиля «Москвич», что на 26% выше показателя за предыдущий месяц (375 шт.). Всего с начала года российские дилеры «Москвич» реализовали 934 машины.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Москвич»