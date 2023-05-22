Changan объявил цены на седан Alsvin в России

Компания Changan объявила стоимость и комплектации нового компактного седана Alsvin для российского рынка. Новинка будет доступна в двух комплектациях – LX и DLX – по цене 1 млн 649 тыс. 900 рублей и 1 млн 709 тыс. 900 рублей соответственно, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен. Таким образом, Changan Alsvin станет самым доступным китайским седаном в нашей стране. Дата начала продаж модели в России официально не объявлена, но, судя по всему, она состоится в ближайшее время.

Под капотом Changan Alsvin установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. (145 Нм), который работает в сочетании с 5-диапазонным «роботом» DCT с двойным «мокрым» сцеплением.

В базовое оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, медиасистема с 7-дюймовым тачскрином, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые легкосплавные диски, электростеклоподъемники, отделка сидений экокожей, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парктроники и электрозеркала с подогревом.

Напомним, седан Changan Alsvin нынешнего поколения был представлен в 2018 году. Модель имеет следующие габариты: 4390 мм в длину, 1725 мм в ширину и 1490 мм в высоту при колесной базе 2535 мм.

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Фото: Changan