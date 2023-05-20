С января по апрель 2023 года в нашей стране было реализовано 1712 новых грузовых автомобилей, оснащенных автокранами или подъемниками. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АО «ППК»*), это на 28% больше, чем за 4 месяца прошлого года. Также они назвали пять марок, которые лидируют по продажам таких машин.

Более 40% от общего объема реализации автокранов принадлежит отечественному КАМАЗу, что составляет 698 единиц. Примерно пятая часть этого рынка приходится на китайский бренд XCMG (331 шт.), а шестую занимает еще один игрок из Поднебесной – Zoomlion (288 шт.). В ТОП-5 марок по продажам автокранов в России также попадают отечественный ГАЗ и белорусский МАЗ (182 и 80 шт. соответственно).

Более детально ситуацию на рынке коммерческой техники обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ