Названы предварительные цены на кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro в России

Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro, которые поступят в продажу в июне, будут предварительно стоить 1,8 – 2 млн рублей и 2 – 2,2 млн рублей соответственно. Об этом «Российской газете» рассказал один из дилеров китайской марки.

По размерам кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro схожи со знакомой россиянам моделью Kia Seltos. Их длина составляет 4400 мм, а колесная база – 2632 мм. Kaiyi X3 оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а X3 Pro – турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба мотора работают в сочетании с вариатором.

Внешне кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro отличаются оформлением передней части (с разделенной решеткой радиатора у X3 Pro) и разными бамперами, а в салоне у X3 дисплеи цифровой приборной панели и мультимедиа визуально объединены в один экран, в отличие от X3 Pro.

Напомним, первой моделью Kaiyi в нашей стране стал седан E5, который в настоящее время предлагается только в топовой комплектации за 1 млн 959 тыс. рублей. Планируется, что к концу 2023 года модельный ряд Kaiyi в России также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun, который оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Фото: Kaiyi