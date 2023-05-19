Volkswagen сообщил о продаже российских активов дилеру «АВИЛОН»

Германский автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера «АВИЛОН» – «Арт-Финансу».

«Volkswagen Group завершила продажу своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование») структуре российского дилера «Авилон» – ООО «Арт-Финанс», – говорится в сообщении автопроизводителя.

Как отмечается, сделка была одобрена российскими властями, она включает в себя производственные мощности в Калуге, инфраструктуру импортера (дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание), а также складскую деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками. Ранее стало известно, что стоимость сделки по продаже российских активов автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга «АВИЛОН» составит 125 млн евро.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марки не объявляли. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

Фото: vwgroup.ru