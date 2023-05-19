«Кама» намерена выпустить 10 тысяч электромобилей «Атом» в 2025 году

Автомобильная компания «Кама» планирует начать серийное производство электромобилей «Атом» в середине 2025-го и до конца года выпустить около 10 тыс. таких машин. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил гендиректор компании Игорь Поваразднюк. При этом он не раскрыл, где именно планируется организовать производство новинки, уточнив, что на данный момент рассматривается несколько производственных площадок. Ранее стало известно, что среди них – бывший завод Ford в Набережных Челнах. По словам И. Поваразднюка, стоимость электромобилей «Атом», будет соответствовать массовому ценовому сегменту – не премиальному.

Напомним, прототип электромобиля «Атом» был представлен в мае этого года. По комфорту «Атом» будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина – 1780 мм и высота – 1615 мм. Автомобиль получил единый внешний вид и размерность для всех версий, что, по оценкам аналитиков, поможет сократить расходы при производстве. «Атом» будет представлен в четырех модификациях: одноместная Delivery (аналоги – LADA Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместная Duo (Volkswagen id3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместная Taxi (Volkswagen id3, BYD D1) и пятиместная Family (Volkswagen id3, BMW i3, Honda e/Neta U). Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км. Скоростные характеристики варьируются от 130 км/ч у моделей для такси и доставки до 170 км/ч у остальных. Все модификации будут оснащаться передним приводом и получат систему рекуперации. «Атомы» будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять при помощи приложения на смартфоне. В оснащение модели войдут такие функции, как удержание полосы, следование в пробке, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

Фото: АО «Кама»