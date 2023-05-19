Автомобили с пробегом в мае стали дороже на 2%

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в мае 2023 года достигла 1 млн 385 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2% превышает аналогичный показатель апреля. При этом в деньгах удорожание составило в среднем 28 тыс. рублей.

Если же сравнивать майский результат с тем, что был в январе, то с начала года рост цен на «вторичке» оказался равен 5% (плюс 70 тыс. рублей). А по отношению к уровню годичной давности, т.е. к маю 2022-го, автомобили с пробегом подорожали почти на 15%, или на 176 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости б/у легковых автомобилей в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ