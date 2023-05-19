Седан Kia K8 появился у дилеров по цене от 5,96 млн рублей

У российских дилеров появился новый седан Kia K8, который ранее в нашей стране официально не был представлен. Новинка предлагается в двух комплектациях – Signature и Platinum – по цене от 5 млн 960 тыс. до 6 млн 370 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Моторная гамма модели включает 2,5-литровый двигатель, который имеет систему комбинированного впрыска топлива и развивает 198 л.с., а также топовый силовой агрегат семейства Smartstream объемом 3,5 л (300 л.с.). Оба мотора работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Система полного привода устанавливается только на 300-сильных версиях Kia K8. Передняя подвеска у автомобиля – McPherson, сзади – многорычажка.

Напомним, модель Kia K8, которая представляет собой седан в стиле фастбека, впервые была представлена в марте 2021 года. Габариты автомобиля составляют 5015×1875×1455 мм, размер колесной базы – 2895 мм.