Седан Kia K8 появился у дилеров по цене от 5,96 млн рублей

У российских дилеров появился новый седан Kia K8, который ранее в нашей стране официально не был представлен. Новинка предлагается в двух комплектациях – Signature и Platinum – по цене от 5 млн 960 тыс. до 6 млн 370 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Моторная гамма модели включает 2,5-литровый двигатель, который имеет систему комбинированного впрыска топлива и развивает 198 л.с., а также топовый силовой агрегат семейства Smartstream объемом 3,5 л (300 л.с.). Оба мотора работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Система полного привода устанавливается только на 300-сильных версиях Kia K8. Передняя подвеска у автомобиля – McPherson, сзади – многорычажка.
Напомним, модель Kia K8, которая представляет собой седан в стиле фастбека, впервые была представлена в марте 2021 года. Габариты автомобиля составляют 5015×1875×1455 мм, размер колесной базы – 2895 мм.
Внешний вид Kia K8 отличают безрамочная ромбовидная решетка радиатора со встроенным передним бампером, узкие фары, единый горизонтальный фонарь, задний бампер с разведенными выхлопными патрубками, крупный хромированный молдинг, соразмерный спойлер.
Салон K8 получил переднюю панель с современной архитектурой, с широким планшетом комбинации приборов и мультимедиа, а также селектором трансмиссии в виде шайбы. При этом управление климатической системой осуществляется при помощи сенсорной панели. В салоне преобладает отделка из кожи Nappa, натурального дерева, металла, а также присутствуют ромбовидные узоры.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый Kia Xceed, который официально в нашу страну не поставляется. Модель предлагается в комплектации Luxe по цене 2,8 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель T-GDI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.
Напомним, в сентябре 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Kia в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.
Фото: Kia