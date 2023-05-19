Обновленный кроссовер Geely Coolray поступил в продажу

Обновленный кроссовер Geely Coolray 2023 модельного года поступил в продажу на китайском рынке. Стоимость новинки в зависимости от комплектации составляет от 75,8 тыс. юаней до 95,8 тыс. юаней (от 850 тысяч до 1,1 млн рублей по текущему курсу), пишет портал «Китайские автомобили».

Внешний вид рестайлингового «Кулрэя» отличают новая радиаторная решетка, которая теперь выполнена в виде вертикальных планок, декоративные контрастные элементы по низу кузова, полностью черные колесные диски и красные суппорта тормозной системы. А в интерьере все визуальные перемены у обновленного Coolray ограничились новой расцветкой салона и перетяжкой сидений.

Однако основное изменение касается технической части Geely Coolray: на смену актуальному 3-цилиндровому турбодвигателю пришел свежий четырехцилиндровый 1,5-литровый мотор, которым ранее стали оснащать второе поколение кроссовера Geely Coolray Cool.

Новый силовой агрегат стал немного мощнее – 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Благодаря этому у автомобиля увеличилась максимальная скорость – теперь она составляет 200 км/ч. В качестве трансмиссии с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. При этом, как и прежде, обновленный Geely Coolray 2023 может использовать бензин марки АИ-92.