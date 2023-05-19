Обновленный кроссовер Geely Coolray поступил в продажу

Обновленный кроссовер Geely Coolray 2023 модельного года поступил в продажу на китайском рынке. Стоимость новинки в зависимости от комплектации составляет от 75,8 тыс. юаней до 95,8 тыс. юаней (от 850 тысяч до 1,1 млн рублей по текущему курсу), пишет портал «Китайские автомобили».
Внешний вид рестайлингового «Кулрэя» отличают новая радиаторная решетка, которая теперь выполнена в виде вертикальных планок, декоративные контрастные элементы по низу кузова, полностью черные колесные диски и красные суппорта тормозной системы. А в интерьере все визуальные перемены у обновленного Coolray ограничились новой расцветкой салона и перетяжкой сидений.
Однако основное изменение касается технической части Geely Coolray: на смену актуальному 3-цилиндровому турбодвигателю пришел свежий четырехцилиндровый 1,5-литровый мотор, которым ранее стали оснащать второе поколение кроссовера Geely Coolray Cool.
Новый силовой агрегат стал немного мощнее – 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Благодаря этому у автомобиля увеличилась максимальная скорость – теперь она составляет 200 км/ч. В качестве трансмиссии с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. При этом, как и прежде, обновленный Geely Coolray 2023 может использовать бензин марки АИ-92.
Стоит отметить, что данная модель имеет прямое отношение к актуальному для России поколению кроссовера. На сегодняшний день Geely Coolray доступен на российском рынке в пяти комплектациях по цене от 1 млн 929 тыс. 990 рублей до 2 млн 139 тыс. 990 рублей с учетом спецпредложений. Модель предлагается с безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. (255 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».
По итогам апреля 2023 года бестселлером в сегменте SUV на российском рынке стал компактный кроссовер Geely Coolray. В прошлом месяце продажи этой модели составили 4154 автомобиля против 244 единиц годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, по объему реализации Geely Coolray уступает только легковому семейству LADA Granta.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely начали официальные продажи нового среднеразмерного кроссовера Geely Mоnjaro. С этой моделью Geely впервые выходит в сегмент D-SUV на российском рынке.
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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Geely