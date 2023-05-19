Доработка ввозимых по параллельному импорту автомобилей может обойтись в 1 млн рублей

Дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорта из теплых стран, обойдется минимум в 1 млн рублей. Но без этого машины будут малопригодны к использованию в России, рассказали газете «Известия» представители отрасли. Так, автомобили из ОАЭ не оснащены «северным пакетом» – системой обогрева, а американским машинам необходимо менять фары – «родные» не соответствуют российским нормативам. Для надежной эксплуатации в России придется подтягивать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет, и потратиться на защиту картера. Из-за облегченных материалов «южные» машины будут быстрее приходить в негодность, уверены эксперты.

«Очевидным недостатком ввоза запрещенных в России моделей является отсутствие адаптации автомобилей к российским условиям. Многие из них не имеют дополнительной антикоррозийной обработки кузова, а также зимнего пакета опций в салоне. Например, автомобили для рынка ОАЭ лишены печки, как таковой», – отмечает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

По итогам четырех месяцев 2023 года в Россию было ввезено 120,4 тыс. новых легковых автомобилей – в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Импорт подержанных машин за январь – апрель текущего года вырос в 3 раза и составил 141,1 тыс. единиц. При этом объемы импорта в 2023-м являются самыми высокими за последние два года. Одной из причин этого является уход целого ряда иностранных брендов с российского рынка. Впрочем, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что импорт автомобилей, скорее всего, не покажет резких скачков и останется на текущем уровне.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ