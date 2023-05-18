ГАЗ перевел «Валдай» на новый двигатель и увеличил грузоподъемность

Горьковский автозавод перевел грузовичок «Валдай» на новый двигатель и увеличил грузоподъемность. В связи с тем что полная масса выросла на 790 кг до 7,5 тонны, а грузоподъемность – на 840 кг (до 4628 кг), с 2023 года модель будет называться не «Валдай Next», а «Валдай 8», пишет портал Motor.ru. Главным конкурентом новинки будет другой российско-китайский среднетоннажник – КАМАЗ «Компас 9».

Напомним, «Валдай» второго поколения дебютировал в 2020 году, и до недавнего времени предлагался только с турбодизелем Cummins ISF 2.8 (133 л.с., 353 Нм). Теперь под капотом грузовичка появится локализованный 2,5-литровый турбодизель G21B в варианте форсировки на 150 л.с. и 420 Нм.

Поскольку «Валдай» создан на платформе тяжелого «ГАЗона Next», вносить изменения в шасси не пришлось. А вот о комфорте водителя позаботились: рычаг стояночного тормоза сместили на 170 ми назад, чтобы передние кресла можно было использовать для отдыха. Появится и новая опция – полноценная кабина с заводским «спальником».

В списке других заявленных улучшений – дополнительная тепло- и шумоизоляция кабины, установка новых защитных пластин около двигателя, а также доработка системы охлаждения. В остальном «Валдай» неизменен: тяга передается на заднюю ось через отечественную 6-ступенчатую «механику», а кабина позаимствована у китайских грузовичков Foton.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится здесь.

Фото: ktt-magazine.ru

