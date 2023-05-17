В России появился новый Kia Xceed за 2,8 млн рублей

На российском авторынке появился новый Kia Xceed, который официально в нашу страну не поставляется. Модель предлагается в комплектации Luxe по цене 2,8 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель T-GDI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.

В оснащение Kia Xceed, помимо прочего, входят светодиодные фары, светодиодные задние фонари, светодиодные ходовые огни, светодиодные указатели поворота, раздельный климат-контроль, рулевое колесо и ручка КПП с отделкой кожи, рейлинги на крыше, подогрев передних сидений, подогрев зеркал заднего вида, подогрев рулевого колеса, подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев зеркал заднего вида, легкосплавные диски R16, задние датчики парковки, камера заднего вида.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров Санкт-Петербурга начал прием предзаказов на седан на Kia Pegas, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет 2 млн 150 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Kia в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.

Фото: Kia