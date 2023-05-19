КАМАЗ выпустит новые самосвалы поколения К5

КАМАЗ, который в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран, в текущем году планирует вывести на рынок не только седельные тягачи, но и тяжелые самосвалы нового семейства К5. Об этом сообщил главный конструктор – директор НТЦ КАМАЗа Евгений Макаров.

Как пишет издание «За рулем», речь, в частности, идет о самосвале КАМАЗ-65952 с колесной формулой 6х6 и четырехосной машине КАМАЗ-65953, которые КАМАЗ испытывал ранее, а теперь моделям предстоит переход на новую компонентную базу. То же самое касается трехосного седельного тягача: КАМАЗ-65956 должен расширить начатое двухосным КАМАЗ-54901 семейство.

Напомним, в 2022 году усилия специалистов КАМАЗа были направлены на разработку и производство санкционно устойчивых версий автомобилей. Была проведена масштабная работа по импортозамещению и локализации компонентов. Только для тягача КАМАЗ-54901 с улучшенными характеристиками, который первым стал на конвейер, камазовцам пришлось освоить более двух тысяч позиций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с начала января по состоянию на 10 мая 2023 года КАМАЗ реализовал 1 тысячу флагманских грузовиков поколения К5. В настоящий момент с конвейера ежедневно сходит более 30 таких тягачей.

О том, сколько грузовиков будет продано нынешнем году, расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» на форуме автобизнеса «ComAuto – 2023», который состоится 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны по ссылке: comauto.autostat.ru.

Фото: КАМАЗ