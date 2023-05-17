В России поступили в продажу кроссвэны Chevrolet Orlando из Китая | АВТОСТАТ

В России поступили в продажу кроссвэны Chevrolet Orlando из Китая

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В России поступили в продажу кроссвэны Chevrolet Orlando из Китая

На российском авторынке появился кроссвэн Chevrolet Orlando китайского производства. Официально эта модель в нашей стране не представлена. Стоимость новинки составляет от 2,2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Chevrolet Orlando оснащается гибридной силовой установкой с 1,4-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Длина автомобиля составляет 4684 мм, по размерам кузова модель сравнима с Hyundai Tucson.

В России поступили в продажу кроссвэны Chevrolet Orlando из Китая

В оснащение Chevrolet Orlando, помимо прочего, входят светодиодная оптика, панорамная крыша, функция запуска двигателя с кнопки, круиз-контроль, сиденья с электроприводом и прочие опции. В салоне предусмотрено три ряда сидений для семи человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТА», российские дилеры привезли новые кроссоверы Chevrolet Tracker. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 260 тыс. рублей.

Фото: Chevrolet

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыимпортпараллельный импортchevrolet

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