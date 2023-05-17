В России поступили в продажу кроссвэны Chevrolet Orlando из Китая

На российском авторынке появился кроссвэн Chevrolet Orlando китайского производства. Официально эта модель в нашей стране не представлена. Стоимость новинки составляет от 2,2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Chevrolet Orlando оснащается гибридной силовой установкой с 1,4-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Длина автомобиля составляет 4684 мм, по размерам кузова модель сравнима с Hyundai Tucson.