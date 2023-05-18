Экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 40% в 1 квартале 2023 года

Экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию по итогам первого квартала 2023 года увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказал агентству «ТАСС» источник на японском авторынке, экспорт подержанных машин идет успешно: Россия по объему закупок автомобилей с пробегом далеко опережает другие страны, которые их тоже импортируют.

По его данным, в 2022 году в Россию было поставлено почти 205 тыс. подержанных машин из Японии (+33,5%). «Автомобили с пробегом стали сейчас главным товаром нашего экспорта в РФ, на них пришлось 41,4% его объема в 2022 году», – отметил эксперт.

По словам основателя автомобильного маркетплеса Fresh Дениса Мигаля, японские автомобили традиционно имеют высокую ликвидность, а значит, впоследствии их можно продать даже выгоднее, чем они приобретались изначально. Еще один плюс японских машин – на сегодняшний день их проще и выгоднее ввезти в Россию, чем автомобили из Европы.

Во сколько обходится содержание японского (и не только) автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ