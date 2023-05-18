Рынок электромобилей с пробегом показал рост впервые за год

По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2023 года жители России приобрели 875 подержанных электромобилей. Несмотря на то, что этот результат уступает мартовскому (899 шт.), он оказывается на 20% больше, чем в апреле 2022-го (728 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок электрокаров показал рост впервые за последние 13 месяцев. До этого он демонстрировал положительную динамику в марте 2022 года (+92%).

Свыше половины (54%) купленных в апреле б/у электромобилей пришлось на марку Nissan (471 шт.), которая фактически представлена одной моделью – Leaf. Пятая часть этого рынка приходится на Tesla (179 шт.), а замыкает ТОП-3 Hyundai (52 шт.). Кстати, электрокары Tesla Model 3 (79 шт.) и Hyundai Kona (52 шт.) тоже попали в тройку самых популярных моделей.

Каждый шестой электромобиль с пробегом, приобретенный в апреле, приходится на Москву (143 шт.). Вдвое меньше этот показатель у Краснодарского края и Иркутской области (70 и 69 шт. соответственно). Жители каждого из оставшихся регионов РФ в апреле купили менее 50 подержанных электрокаров.

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Фото: АВТОСТАТ