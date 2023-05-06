Chery показала «заряженный» седан Arrizo 8 GT

Компания Chery продемонстрировала спортивную версию седана Arrizo 8 GT, который может появиться на российском рынке. Автомобиль отличают так называемый «антихром»-пакет и бронзовый оттенок сквозного хромированного элемента над радиаторной решёткой. А сзади у него расположены четыре настоящих, а не бутафорских выхлопных патрубка, пишет портал «Китайские автомобили».

Под капотом у Arrizo 8 GT окажется 2-литровый турбомотор мощностью 254 л.с. и 390 Нм, который знаком в России по кроссоверу Chery Tiggo 8 PRO Max. Средний расход топлива у «заряженного» седана будет составлять 6,8 л/100 км. Максимальная скорость – 215 км/ч. А разгон до 100 км/ч у спортивного флагмана должен занимать не более 6 секунд.

Напомним, уже этим летом в России должен появиться стандартный седан Chery Arrizo 8. Сначала он будет оснащен исключительно 16-литровым турбомотором мощностью 150 или 186 л.с. (крутящий момент в любом случае 275 Нм), который будет работать в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом». При этом позже на российском рынке ожидается и гибридная версия C-DM.

Фото: Chery