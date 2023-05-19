Мировые продажи электромобилей в 1 квартале 2023 года выросли на четверть

Мировые продажи электромобилей в первом квартале 2023 года выросли на четверть и превысили 2,3 млн единиц, согласно данным Международного энергетического агентства (IEA). Согласно прогнозу, реализация ускорится во втором полугодии и к концу года достигнет 14 млн единиц, пишет агентство «Финмаркет».

В прошлом году в мире было продано свыше 10 млн электромобилей (+55%). При этом объемы реализации стали рекордными и превзошли продажи всех автомобилей в Евросоюзе (около 9,5 млн единиц). Примерно 60% электромобилей продано в Китае, где на них пришлось около половины общего объема продаж машин.

Количество электромобилей на мировых дорогах в 2022 году выросло на 60% и превысило 26 млн единиц. Доля электромобилей в общих продажах машин составила 14% в 2022 году и может достичь 18% по итогам текущего года. В 2020 году этот показатель был на уровне 4%.

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