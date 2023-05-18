Maserati представила свой первый электрический кроссовер Grecale Folgore

Компания Maserati представила электрический вариант кроссовера Grecale, который стал самым мощным в семействе. Его двухмоторная установка выдает 557 л.с. и 820 Нм крутящего момента, хотя даже у «заряженного» Grecale Trofeo с «битурбошестеркой» Nettuno 3.0 в запасе только 530 л.с. и 620 Нм, пишет портал Motor.ru. Однако из-за того, что весит электрокар почти 2,5 тонны, он заметно уступает топливному родственнику в динамике разгона до «сотни»: 4,1 секунды против 3,8. До 200 км/ч Grecale Folgore разгоняется за 16,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Батарея кроссовера емкостью 105 кВт-ч работает под напряжением 400 вольт, поэтому мощность зарядки – всего 200 кВт. От устройства постоянного тока аккумулятор наполнится с 20% до 80% за 29 минут, а 9 минут подключения увеличат дальность хода на 100 км. Если заряд упал ниже 16% и поблизости нет терминалов, рекомендуется активировать режим Max Range (есть также GT, Sport и Offroad). В нем электроника смягчает реакции на акселератор и ограничивает «максималку» 130 км/ч. Паспортная дальность хода составляет 500 км.