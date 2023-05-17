В России растет число дилеров грузовых автомобилей

На ряду с ростом рынка новых грузовиков в РФ эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают и увеличение количества их дилеров. Это они выяснили в ходе подготовки к форуму автобизнеса «ComAuto – 2023», который состоится 25 мая (подробности и регистрация – здесь).

Так, по данным агентства, на середину мая 2023 года в нашей стране насчитывается 1128 официальных дилеров* грузовых автомобилей. Между тем, три месяца назад, это показатель составлял 1037, т.е. в феврале было на 91 дилерский центр меньше.

Рост числа дилеров происходит в основном за счет китайских марок. К примеру, у SITRAK за это время стало на 30 дилерских центров больше, у Foton – на 13, у FAW и Shacman/Shaanxi – на 12, у Dongfeng – на 11, у Hongyan – на 10. Напомним, что компании из Поднебесной активно формируют и развивают свои дилерские сети, замещая ушедших из России европейских и японских производителей.

Несмотря на это, больше всего дилеров в грузовом сегменте по-прежнему имеют отечественные бренды. Лидирует в этом плане ГАЗ, у которого числится 125 дилерских центров. У КАМАЗа их 103, а у остальных участников рынка – менее сотни. Более подробная информация о об этом содержится в обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по грузовым автомобилям», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей, без учета сервисных партнеров.

Фото: АВТОСТАТ