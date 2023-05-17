«Росатом» купил производителя литий-ионных батарей Enertech

Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов Enertech International, следует из отчетности корейской компании за 2022 год. Входящая в госкорпорацию «Рэнера» увеличила долю с 49,16% до 98,32%, полностью выкупив пакет, принадлежащий TVG Saehan Holdings Limited (структура холдинга Ener1). Стороны закрыли сделку в 2022 году, пишет газета «Коммерсант».

Исходно «Рэнера» вошла в капитал Enertech в 2021 году, выкупив 49,16% у TVG SEI Holdings Limited (также входит в Ener1). Госкорпорации нужна технология производства батарей для запуска гигафабрики в Калининградской области. Завод мощностью 4 ГВт-ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей) планируется запустить осенью 2025 года.

Enertech – относительно небольшой завод мощностью 150 МВт-ч с собственным R&D-центром. Компания сотрудничала с BMW, Samsung и LG, поставляла батареи для норвежских электромобилей Think. Однако, не имея якорного покупателя батарей, Enertech испытывала финансовые трудности.

Enertech развивает достаточно передовую технологию NMC (литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы), покупка которой выглядит верным решением для «Росавтома», поскольку на создание собственной потребовалось бы несколько лет, считают эксперты.

Фото: Enertech International Inc.