Обновленный кроссовер Geely Coolray выходит на рынок

Компания Geely представила обновленный кроссовер Coolray 2023 модельного года, который появится на китайском рынке в ближайшее время. Стоит отметить, что данная модель имеет прямое отношение к актуальному для России поколению кроссовера, пишет портал «Китайские автомобили».
Внешний вид рестайлингового «Кулрэя» отличают новая радиаторная решетка, которая теперь выполнена в виде вертикальных планок, декоративные контрастные элементы по низу кузова, полностью черные колесные диски и красные суппорта тормозной системы. А в интерьере все визуальные перемены у обновленного Coolray ограничились новой расцветкой салона и перетяжкой сидений.
Однако основное изменение касается технической части Geely Coolray: на смену актуальному 3-цилиндровому турбодвигателю пришел свежий четырехцилиндровый 1,5-литровый мотор, которым ранее стали оснащать второе поколение кроссовера Geely Coolray Cool.
Новый силовой агрегат стал немного мощнее – 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Благодаря этому у автомобиля увеличилась максимальная скорость – теперь она составляет 200 км/ч. В качестве трансмиссии с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. При этом, как и прежде, обновленный Geely Coolray 2023 может использовать бензин марки АИ-92.
Напомним, актуальный для России Geely Coolray доступен в пяти комплектациях по цене от 1 млн 929 тыс. 990 рублей до 2 млн 139 тыс. 990 рублей с учетом спецпредложений. Модель предлагается с безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. (255 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».
По итогам апреля 2023 года бестселлером в сегменте SUV на российском рынке стал компактный кроссовер Geely Coolray. В прошлом месяце продажи этой модели составили 4154 автомобиля против 244 единиц годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, по объему реализации Geely Coolray уступает только легковому семейству LADA Granta.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely начали официальные продажи нового среднеразмерного кроссовера Geely Mоnjaro. С этой моделью Geely впервые выходит в сегмент D-SUV на российском рынке.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Autohome