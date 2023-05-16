Обновленный кроссовер Geely Coolray выходит на рынок

Компания Geely представила обновленный кроссовер Coolray 2023 модельного года, который появится на китайском рынке в ближайшее время. Стоит отметить, что данная модель имеет прямое отношение к актуальному для России поколению кроссовера, пишет портал «Китайские автомобили».

Внешний вид рестайлингового «Кулрэя» отличают новая радиаторная решетка, которая теперь выполнена в виде вертикальных планок, декоративные контрастные элементы по низу кузова, полностью черные колесные диски и красные суппорта тормозной системы. А в интерьере все визуальные перемены у обновленного Coolray ограничились новой расцветкой салона и перетяжкой сидений.

Однако основное изменение касается технической части Geely Coolray: на смену актуальному 3-цилиндровому турбодвигателю пришел свежий четырехцилиндровый 1,5-литровый мотор, которым ранее стали оснащать второе поколение кроссовера Geely Coolray Cool.

Новый силовой агрегат стал немного мощнее – 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Благодаря этому у автомобиля увеличилась максимальная скорость – теперь она составляет 200 км/ч. В качестве трансмиссии с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. При этом, как и прежде, обновленный Geely Coolray 2023 может использовать бензин марки АИ-92.