«ComAuto – 2023»: что ожидает рынок коммерческого транспорта?

Продажи коммерческого транспорта в России набирают обороты и некоторые сегменты имеют положительную динамику. Так, за первые четыре месяца 2023 года реализация новых автобусов выросла на 19%, а грузовиков – на 40%. Причины этого эксперты обсудят на форуме автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», посвященного коммерческой технике. Его проведет аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках Международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMvex уже 25 мая.

Программа форума разделена на несколько блоков. В первом из них эксперты агентства «АВТОСТАТ» обсудят основные тренды коммерческого транспорта в России, а также представят прогноз этого рынка. Помимо этого, автоэксперты поделятся стратегиями производителей и опытом организации и регулирования пассажирских перевозок.

В одном из блоков форума будет уделено внимание станциям технического обслуживания. Представители этого бизнеса расскажут об антикризисном управлении мультибрендовой СТО и новых возможностях для грузового автосервиса после ухода дилеров.

Также в форуме примут участие представители автотранспортных предприятий, финансовых организаций, ведущие аналитики автобизнеса и ряд других автомобильных экспертов.

Напомним, форум автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023» состоится 25 мая. Место проведения – Красногорск (Московская область), МВЦ «Крокус Экспо». Наряду с офлайн-форматом предусмотрено и онлайн-участие. В обоих случаях участие – бесплатное, для этого всего лишь необходимо зарегистрироваться по ссылке: comauto.autostat.ru. После этого вам будет выслан промокод на бесплатное посещение выставки COMvex.

Ждем вас на форуме!

Фото: АВТОСТАТ