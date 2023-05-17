Стало известно, за сколько «АВИЛОН» купит российские активы Volkswagen | АВТОСТАТ

Стало известно, за сколько «АВИЛОН» купит российские активы Volkswagen

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Стало известно, за сколько «АВИЛОН» купит российские активы Volkswagen

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Российские власти согласовали сделку по продаже российских активов автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга «АВИЛОН» по цене до 125 млн евро. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник на рынке, по данным которого, компания «АВИЛОНа» получила разрешение на приобретение 100% долей российского представительства Volkswagen (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марки не объявляли. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

Фото: vwgroup.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: слияния и поглощенияпотерисанкцииvolkswagen

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