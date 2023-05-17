Европейский авторынок в апреле 2023 года увеличился на 16%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились на 16,1% и составили 964 932 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначный рост фиксируется седьмой месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам четырех месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 201 тыс. 918 единиц (+17,2%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 106 787 машин (+30,2%). На второе место вышла Audi с показателем 59 190 автомобилей (+25,8%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 55 407 машин (-3,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (53 438 шт., +41,4%) и Renault (53 164 шт., +35,9%).

Во сколько обходится содержание этих и других автомобилей, можно рассчитать при помощи "Калькулятора оценки стоимости владения".