Мировой авторынок в апреле 2023 года вырос на четверть

Мировой авторынок в апреле увеличился на 25,1% до 6 млн 886 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам четырех месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 27 млн 456 тыс. единиц (+8,8%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в апреле остается Китай с показателем 2 млн 159 тыс. машин (+85,3%). Как отмечается, столь высокий рост продаж обусловлен низкой базой прошлого года, когда в стране произошла новая вспышка пандемии коронавируса, повлекшая локдауны в ряде регионов и остановку работы автозаводов. В Америке было реализовано 1 млн 368 тыс. автомобилей – на 10,5% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле составили 991,7 тыс. машин (+16,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 42,6% до 300,2 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», однако последствия военного конфликта на Украине по-прежнему негативно сказываются на потребительской активности и цепочках поставок новых машин.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 184,1 тыс. автомобилей, что на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (347,1 тыс. шт., +16,9%), Корею (146,8 тыс. шт., +4%) и Канаду (141,3 тыс. шт., -5,2%).