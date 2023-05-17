Представлен кроссовер OMODA 3, который ожидается в России

Новая OMODA 3 получит двухцветную окраску кузова с красными элементами декора и точечным рисунком на зеркалах заднего вида. Спереди у машины расположится большая радиаторная решетка и двухъярусная оптика с «противотуманками». Сзади – новый сквозной фонарь, который растянулся по всей пятой двери, и разделенный фальшивый выхлоп. Интерьер автомобиля, оформленный в контрастном бежево-синем цвете, получил 7-дюймовую цифровую приборную панель и центральный мультимедийный экран с диагональю 10,25 дюйма.

Официальные характеристики будущего OMODA 3 пока не раскрыты. Но если ориентироваться на актуальный китайский Tiggo 3x Plus, то габариты кроссовера будут составлять: 4200 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1570 мм в высоту при колесной базе 2555 мм. На китайском рынке модель оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. (143 Нм), который работает в сочетании 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Максимальная скорость автомобиля составляет 170 км/ч, а средний расход 92-го бензина равен около 7 л на 100 км.

Напомним, в настоящее время марка OMODA представлена на российском рынке компактным кроссовером C5. Совсем скоро начнутся продажи седана S5, а до конца 2023 года появится модель OMODA на электрической тяге.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с момента запуска на российском рынке в октябре 2022 года в нашей стране было продано более 11 тыс. автомобилей OMODA, что составило 45% от общего объема реализации по всему миру, который превысил 24,5 тыс. машин. До конца 2023 года компания OMODA планирует расширить глобальное присутствие до 25 стран.

Фото: Autohome