АВТОВАЗ объявил рабочими субботы 20 и 27 мая для линии сборки LADA Vesta NG

АВТОВАЗ объявил субботы 20 и 27 мая рабочими для линии сборки автомобилей LADA Vesta NG. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Напомним, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти в начале марта. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится до конца мая 2023 года. В продажу поступят версии как с 8-клапанным двигателем 1,6 л (90 л.с.), так и с 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с., который уже устанавливается на выпускаемые автомобили LADA Vesta NG. Оба силовых агрегата работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот автоматическая трансмиссия станет доступна для «Весты» не раньше следующего года.

LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, 17-дюймовые легкосплавные диски колес и др.

Фото: АВТОВАЗ