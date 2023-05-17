Honda готовит новые модели электромобилей

Японский автоконцерн Honda, поставивший целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их производства. Компания намерена производить более 2 млн электромобилей в год к 2030 году, пишет агентство «Интерфакс».

Так, в 2024 году на американский рынок выйдут две модели электромобилей – Honda Prologue и Acura ZDX, выпускаемые совместно с General Motors. В 2025 году в США появится электромобиль, основанный на собственной платформе Honda.

В Японии, где спрос на электромобили постепенно растет, компания начнет продавать электроминивэн N-VAN в первом полугодии 2024 года, а в 2025 году запустит в продажу электромобили N-ONE. В 2026 году Honda планирует вывести на японский рынок еще две модели небольших электромобилей.

В Китае автопроизводитель намерен представить 10 новых моделей электромобилей к 2027 году. Honda планирует продавать в КНР исключительно электромобили и машины на топливных элементах уже с 2035 года – раньше, чем в остальные страны.

Чтобы обеспечить устойчивый прогресс в сфере электрификации модельного ряда, Honda намерена принять меры для стабилизации цепочек поставок не только аккумуляторов, но и полупроводниковых компонентов. Компания заключает соглашения и наращивает сотрудничество с производителями полупроводниковых компонентов, в том числе заключила стратегическое соглашение с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которое обеспечит ей стабильные поставки чипов. Кроме того, автопроизводитель намерен увеличить вдвое план найма сотрудников в сфере разработки программного обеспечения и выделять 100 млрд иен в год (750 млн долларов) на исследования в сфере мобильности.

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Фото: Honda