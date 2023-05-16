Россия занимает 45% в мировых продажах автомобилей OMODA

С момента запуска на российском рынке в октябре 2022 года в нашей стране было продано более 11 тыс. автомобилей OMODA, что составило 45% от общего объема реализации по всему миру, который превысил 24,5 тыс. машин, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, Россия стала первым экспортным рынком для OMODA, затем марка появилась в Мексике, а в марте 2023 года географию продаж пополнили Индонезия, Австралия и Турция. В апреле OMODA объявила старт продаж автомобилей еще на двух новых рынках – в Катаре и ЮАР. До конца 2023 года компания планирует расширить глобальное присутствие до 25 стран.

В настоящее время марка OMODA представлена на российском рынке компактным кроссовером C5. Совсем скоро начнутся продажи седана S5, а до конца 2023 года появится модель OMODA на электрической тяге.

Фото: OMODA