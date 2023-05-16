АВТОВАЗ реализовал 100-тысячный автомобиль LADA с начала года

АВТОВАЗ 15 мая продал 100-тысячный автомобиль LADA с начала года – это на 8 тыс. машин больше, чем планировалось реализовать на текущую дату. Юбилейным стал седан LADA Granta, проданный в самом емком для АВТОВАЗа регионе – Московской области, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, LADA Granta остается самой продаваемой моделью АВТОВАЗа, так и в целом на российском рынке. На автомобили этого семейства приходится около 70% продаж LADA. В апреле 2023-го в России было реализовано 19899 автомобилей LADA Granta, что стало лучшим результатом для модели с момента выхода на рынок в 2011 году. Между тем, недавно в продажу поступили автомобили LADA Granta с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., который доступен для всех типов кузова этой модели: седан, лифтбек и универсал Cross. При этом в производственной программе АВТОВАЗа ситуация меняется: в ближайшее время планируется увеличить объемы производства LADA Vesta, и ежедневный темп сборки Granta и Vesta сравняется.

«Несмотря на продолжающееся санкционное давление и ежедневные риски с поставками комплектующих, АВТОВАЗ подтверждает свои планы выпустить в 2023 году 400 тыс. автомобилей. В мае мы вывели сборку LADA Vesta на двухсменный режим – это позволит увеличить объем выпуска автомобилей в ближайшие месяцы. Коллектив АВТОВАЗа и предприятия-партнеры ведут постоянную работу по обеспечению стабильного производства автомобилей, ставя в приоритет неизменно высокий уровень качества», – заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, ранее из-за срыва поставок ряда комплектующих АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск, который был запланирован на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

О том, какие автомобили LADA (и не только) могут появиться на российском рынке, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ