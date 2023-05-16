Продажи новых грузовиков в 2023 году выросли на 40%

За 4 месяца нынешнего года в России было реализовано 38,6 тыс. новых грузовых автомобилей – на 40% больше, чем за январь – апрель 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Примерно две трети (65%) от этого количества пришлось на самосвалы и седельные тягачи (14,5 тыс. и 10,5 тыс. шт. соответственно). И если реализация самосвалов выросла в 2,2 раза, то тягачей – на 44%.

Объемы продаж других типов грузовиков оказались значительно меньше. Так, доля бортовых автомобилей составила 8%, фургонов – 6,7%, автокранов/подъемников – 4,4%, коммунальной техники – 3,8%, строительной – 2,7%, автоцистерн – 2,4%. Остальным типам грузовых машин принадлежит немногим более 7% от общего объема реализации.

Также эксперты агентства отмечают, что несмотря на существенный рост рынка грузовиков в стране, продажи некоторых их типов демонстрируют падение. К примеру, реализация коммунальной техники за 4 месяца 2023 года снизилась на 3%, фургонов – на 9%, а автоцистерн – на 21%.

Более детально ситуацию на рынке коммерческой техники обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ