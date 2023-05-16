«Алмаз-Антей» будет выпускать электрические микрокары стоимостью до 1 млн рублей

Концерн «Алмаз-Антей» планирует начать производство компактных электромобилей L-type, чья предварительная стоимость составит до 1 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников, добавив, что презентация модели состоится в конце мая на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где и будет налажено ее производство в 2024 году. На первом этапе планируется выпускать по 2 тыс. автомобилей в год, а к 2029 году объемы производства должны вырасти до 10-12 тыс. машин, пишет агентство «Финмаркет».

Согласно материалам «Обуховского завода», электрокар L-type относится к категории L7 и представляет собой компактный четырехколесный автомобиль весом не более 400 кг. На одной зарядке он сможет преодолеть около 180 км, максимальная скорость – до 90 км/час. Электрокар L-type будет оснащен системой быстрой замены батарей. «Алмаз-Антей» называет автомобиль L-type b2b продуктом для корпоративных автопарков, служб доставки и служб городского сервиса, шеринга.

Как сообщалось ранее, для организации производства на площадке в Санкт-Петербурге «Алмаз-Антей» намерен инвестировать до 37 млрд рублей. В 2024 году на предприятии планируется начать выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, а в 2026 году –электромобилей Е-Neva.

Полноприводный БАЗ-S36A11 был впервые представлен в апреле 2023 года. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л.с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов.

В свою очередь, электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии.