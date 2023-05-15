Дилеры начали продажи кроссовера «Москвич 3» в новой комплектации

Российские дилеры «Москвич» начали продажи компактного кроссовера «Москвич 3» в комплектации «Комфорт». Стоимость новинки составляет от 2 млн 250 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено.

Как рассказал «Российской газете» директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский, первые покупатели и те, кто интересуется комплектацией «Комфорт», отмечают в ней такие опции как электропривод багажника, подогрев сидений, электропривод складывания боковых зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, цифровую приборную панель (аналогичную версии с электрическим двигателем), электрическую регулировку водительского сиденья. Также важным фактором в пользу выбора этой версии является кожаный салон.

Напомним, «Москвич 3» в версии «Комфорт» отличается серебристыми рейлингами на крыше и полностью светодиодной оптикой спереди и сзади. В моторную гамму переднеприводного кроссовера вошли бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в апреле на российском рынке было продано 473 автомобиля «Москвич», что на 26% выше показателя за предыдущий месяц (375 шт.). Всего с начала года российские дилеры «Москвич» реализовали 934 машины.

Полный список дилеров «Москвича» (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Москвич»