Стали известны автомобили, у которых изменились цены в первой половине мая

За период с 1 по 15 мая 2023 года изменение на новые автомобили произошло у пяти брендов, официально представленных на российском рынке. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных мониторинга сайта «Цена Авто». Отмечается, что четыре марки повысили цены на отдельные модели, а одна – понизила их.

Так, в последний месяц весны легковые автомобили семейства LADA Granta подорожали на 10,4 – 39 тыс. рублей, т.е. на 1,2 – 4,6%. Коммерческие модели на базе «Гранты» (бортовая платформа и фургон) прибавили в цене 40 тыс. рублей (плюс 2,8 – 4,0%). Внедорожник LADA Niva Travel стал дороже на 18 – 28 тыс. рублей (плюс 1,4 – 2,8%).

У другого отечественного производителя – УАЗа – модель «Профи» (однорядная кабина, длинная база «европлатформа») в комплектации «Оптимум» подорожала на 21,5 тыс. рублей (+1,2%).

А вот новичок рынка – российский бренд Sollers – в мае, напротив, понизил стоимость фургона Argo на 150 тыс. рублей (минус 5,0 – 5,3%).

Не остались в стороне от процесса корректировок цен и некоторые китайские компании. Если полноприводной кроссовер EXEED LX AWD стал дороже на 40 тыс. рублей (+1,1%), то GAC GS8 в мае – на 200 тыс. рублей (плюс 5,6 – 7,2%).

Во сколько обходится содержание этих и других автомобилей, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ