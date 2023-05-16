«МАН Трак Челны» продолжит обслуживание техники MAN в России

Российская компания ООО «МАН Трак Челны» стала владельцем локального бизнес-подразделения MAN Truck & Bus и продолжает осуществлять техническое обслуживание всей коммерческой техники MAN в Российской Федерации. Также под управлением нового собственника продолжится предоставление профессиональных услуг, таких как трейд-ин, продажа грузовиков и автобусов с пробегом, а также реализация интегрированных транспортных решений для эффективной организации бизнеса клиентов, включая обслуживание техники в рамках сервисных контрактов, проведение тренингов и внедрение телематики, сообщает пресс-служба компании.

В июне 2023 года планируется изменение наименования юридического лица ООО «МАН Трак энд Бас Рус» на ООО «МТБР». Партнеры «МТБР» представлены во всех ключевых регионах страны: от Дальнего Востока до Калининграда. Для клиентов компании работают 60 сервисных станций по всей стране, включая два дочерних предприятия в Москве (рядом с Подольском) и Санкт-Петербурге.

Напомним, в марте 2022 года MAN принял решение прекратить поставки грузовиков и автобусов, а также запчастей в Россию и остановить производство на предприятии в Санкт-Петербурге. Российский завод, на котором выпускались грузовики MAN и Scania, остается в собственности концерна Traton.

Более детально ситуацию на рынке коммерческой техники обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

Фото: «МАН Трак Челны»