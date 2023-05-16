У российских дилеров практически закончились автомобили LADA Largus

У российских дилеров практически не осталось в наличии универсалов и фургонов LADA Largus. Об этом «Российской газете» рассказали в «LADA Прагматика», добавив, что в дилерских центрах компании на Северо-Западе последние автомобили этой модели были проданы в апреле.

По итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 575 универсалов (-92,6%) и 396 фургонов LADA Largus (-88,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, производство LADA Largus периодически уходило в простой с апреля прошлого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей. Как сообщалось ранее, производство «Ларгусов» планируется возобновить осенью 2023-го, после чего эта модель снова появится в продаже.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ