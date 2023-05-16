Новый Volkswagen Tayron станет глобальной моделью

Кроссовер Volkswagen Tayron, который продается на китайском рынке с 2018 года и производится на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen, готовится сменить поколение. Причем в новой генерации Tayron получит статус глобальной модели и вытеснит из модельной линейки нынешний длиннобазный Tiguan (на разных рынках имеет приставку «L» и «Allspace»).

Как пишет портал Motor.ru, новый Tayron будет позиционироваться на ступень выше Tiguan, но ниже Touareg, а его ближайшим родственником будет Skoda Kodiaq второго поколения – с ним он и разделит модульную платформу MQB-A2. Новинка будет предлагаться в семиместном исполнении, превзойдет в длину актуальный китайский Tayron, а в плане дизайне будет заметно отличаться от «Тигуана».

По данным источников, производство Tayron будет налажено на мощностях завода Volkswagen в Германии, и он будет продаваться в Европе, Индии (причем там модель локализуют) и, вероятно, на других рынках. Премьера ожидается до конца 2023 года, а серийную сборку запустят в начале 2024-го. До Индии модель доберется к 2025-му.

Нынешний Volkswagen Tayron, детище FAW-Volkswagen, выпускается в трех версиях: стандартный кроссовер, подзаряжаемый гибрид Tayron GTE и кросс-купе Tayron X. Летом прошлого года все трио претерпело рестайлинг. Гамма двигателей состоит из бензиновых «турбочетверок» объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2 литра (186 либо 220 л.с.). Коробка передач – 7DSG, а полный привод положен только самым мощным 220-сильным модификациям. Гибридный Tayron GTE приводит в движение установка на базе агрегата 1.4T, которому помогает электромотор.

Фото: Volkswagen