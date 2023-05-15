«БЕЛАЗ» представил самосвал нового поколения для России

«БЕЛАЗ» представил самосвал нового поколения БЕЛАЗ-75184, который пополнит линейку 180-тонников. Собранная в экспериментальном цехе, перспективная новинка теперь отправится на внутризаводские испытания, сообщает пресс-служба предприятия.

В конструкции несущих элементов БЕЛАЗ-75184 применены высокопрочные стали. В наиболее напряженных местах рамы конструктивно заложены литые упрочняющие элементы. Обновлена и оптимизирована кинематика подвески. Такие точечные улучшения позволили снизить нагрузки на несущие элементы, уменьшить массу рамы, увеличить ее прочность и ресурс, а также надежность, маневренность и плавность хода новой модели.

Силовая начинка модернизированной машины представлена дизельным двигателем мощностью 2000 л.с. Самосвал также укомплектован электромеханической трансмиссией переменного тока. Самосвал получил увеличенный до 2500 литров объемный топливный бак с системами быстрой заправки, контроля уровня топлива, функцией сбора и слива конденсата.

Стоит также отметить быструю разгрузку 180-тонника, которой способствует новая гидравлическая система, ускоряющая подъем и опускание износоустойчивого кузова.

Всестороннюю защиту оператора в опасных условиях горных разработок гарантируют специально сконструированный удлиненный козырек платформы, закрывающий палубу машины и кабину, оснащенную устройством пассивной безопасности ROPS/FOPS. Функциональность и комфортабельность кабины обеспечивают электронная приборная панель, система климат-контроля, шумоизоляция и пневморегулируемые сиденья. Для работы в условиях экстремально низких температур БЕЛАЗ-75184 может укомплектовываться дополнительным отопителем, двойным остеклением, зеркалами с электроподогревом.

Как отмечает генеральный конструктор «БЕЛАЗа» Александр Насковец, потенциал у самосвалов такого класса грузоподъемности весьма высок. Так, в российских компаниях горнорудной промышленности и золотодобывающей отрасли очень востребованы именно 180-тонные самосвалы, и БЕЛАЗ-75184 призван стать заменой техники зарубежных конкурентов, ушедших с российского рынка.

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Фото: «БЕЛАЗ»