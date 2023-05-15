Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос на 41%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2023 года россияне стали обладателями 495,5 тыс. подержанных легковых машин. Это чуть ниже, чем в марте (-0,4%), но на 40,7% превышает результат апреля прошлого года.

Около 30% купленных в апреле автомобилей с пробегом пришлось на японские марки, менее четверти (23%) – на отечественные. Доля б/у машин немецких брендов составила 15%, корейских – 13%. «Американцы» в прошлом месяце заняли 8% вторичного рынка РФ, «французы» – 5%. У остальных эти показатели меньше.

О том, какие именно марки и модели подержанных легковых машин стали самыми популярными по итогам апреля и четырех месяцев 2023 года, можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ