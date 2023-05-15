Фургоны Sollers Argo стали дешевле на 150 тысяч рублей

Компания «Соллерс Алабуга» снижает цены на все модификации коммерческой линейки автомобилей Sollers Argo на 150 тыс. рублей. Пересмотр ценовой политики стал возможен в рамках долгосрочной стратегии компании по снижению общей стоимости владения автомобилями Sollers, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, приобрести промтоварный фургон Sollers Argo с учетом выгоды, установленной в рамках программы «Бонус за лизинг», стало возможным от 2 млн 439 тыс. рублей. Совместно с программой «4 ТО в подарок», действующей при каждой покупке, этот шаг существенно снизит затраты на пользование автомобилями и сделает их еще более доступными для бизнеса.

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». В оснащение модели, помимо прочего, входят штатная аудиосистема, электроподъемники стекол, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, открывающийся с помощью ключа с дистанционным управление, электрорегулировка боковых зеркал заднего вида, а также подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и др.

По итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 68 автомобилей Sollers Argo, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Более детально итоги рынка коммерческой техники обсудим на форуме автобизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «СОЛЛЕРС»