Фургоны Sollers Argo стали дешевле на 150 тысяч рублей | АВТОСТАТ

Фургоны Sollers Argo стали дешевле на 150 тысяч рублей

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Фургоны Sollers Argo стали дешевле на 150 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые легкие коммерческие автомобили
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Компания «Соллерс Алабуга» снижает цены на все модификации коммерческой линейки автомобилей Sollers Argo на 150 тыс. рублей. Пересмотр ценовой политики стал возможен в рамках долгосрочной стратегии компании по снижению общей стоимости владения автомобилями Sollers, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, приобрести промтоварный фургон Sollers Argo с учетом выгоды, установленной в рамках программы «Бонус за лизинг», стало возможным от 2 млн 439 тыс. рублей.  Совместно с программой «4 ТО в подарок», действующей при каждой покупке, этот шаг существенно снизит затраты на пользование автомобилями и сделает их еще более доступными для бизнеса.

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». В оснащение модели, помимо прочего, входят штатная аудиосистема, электроподъемники стекол, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, открывающийся с помощью ключа с дистанционным управление, электрорегулировка боковых зеркал заднего вида, а также подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и др.

По итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 68 автомобилей Sollers Argo, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Более детально итоги рынка коммерческой техники обсудим на форуме автобизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «СОЛЛЕРС»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиценысоллерсsollersсоллерс арго

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