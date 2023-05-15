«Алмаз-Антей» инвестирует в перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге 37 млрд рублей

Концерн «Алмаз-Антей» планирует вложить 35 – 37 млрд рублей в перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, заявил гендиректор «Обуховского завода» Михаил Подвязников. Инвестиции будут направлены на подготовку предприятия к выпуску грузовиков и электрокаров, пишет портал «Деловой Петербург».

По словам М. Подвязникова, на автозаводе планируют выпускать ежегодно до 2 тыс. грузовиков БАЗ и около 55 – 60 тыс. электрокаров E-Neva, производство которых планируется начать с 2024-го и 2027 года соответственно.

Полноприводный БАЗ-S36A11 был впервые представлен в апреле 2023 года. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л.с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов.

В свою очередь, электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии.

Фото: «РИА Новости» / Алексей Даничев