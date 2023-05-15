За вторую неделю мая в России было продано более 15 тысяч автотранспортных средств

Объем реализации новой автомобильной техники в РФ по итогам второй недели мая 2023 года составил 15092 единицы, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Почти 80% от общего количества проданных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за период с 8 по 14 мая (19-я неделя года) разошлись тиражом в 11993 штуки. Более 12% в объеме реализации заняли грузовики (1872 шт.), а оставшиеся 8% поделили между собой LCV и автобусы (1025 и 202 шт. соответственно).

Поскольку во вторую неделю мая было больше праздничных дней, чем в первую, продажи снизились во всех сегментах рынка. Так, легковые автомобили продемонстрировали падение на 34%, LCV – тоже на 34%, грузовики – на 25%, а автобусы – на 43%.

Более детально итоги рынка коммерческой техники обсудим на форуме автобизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ